Григорий Карасин, один из самых известных российских дипломатов, отметил свое семидесятилетие, как уверяют, в Лондоне, в котором он когда-то служил послом. Впрочем, достигнув уже не предельного, а скорее, запредельного возраста государственной службы, статс-секретарь МИДа, как стало известно, наконец, готовится покинуть свой кабинет, который он занимал аж с 2005 года. Несколько раз ему продлевали «мидовский стаж». Но теперь есть полная уверенность, что сановник, курирующий вопросы отношений со странами СНГ и российской диаспорой за границей, со Смоленской-Сенной переедет на Большую Дмитровку — в Совет Федерации.

Эта отставка и не вызвала бы большого интереса, если бы не материя, которой в последние годы занимался будущий, как утверждают, сенатор. Между тем, именно российская политика в отношении стран бывшего Союза и подвергалась в последние годы наиболее интенсивной критике. Именно в этой сфере, по мнению ряда экспертов, были отмечены значительные просчеты, отсутствие должной динамики и конъюнктурной гибкости. Да и «мягкая сила» России проявляла себя там весьма умеренно. Даже отношения с братской Белоруссией многие годы топчутся на месте и сводятся к торговле вокруг поставок из России углеводородов по льготным ценам.

Потому, как принято говорить, пришло время перезагрузки важнейших для России отношений. Недаром же говорят, что сосед ближе родственника. А отношения России с ближайшими соседями и в некотором смысле историческими родственниками несут сами по себе немало вызовов, с которыми Москва просто обязана справиться. Тут и продолжение решения вопроса статуса Каспия на десятилетия вперед, и перспективы транспортных коридоров «Север-Юг». Да и возрождение «Великого шелкового пути» ставит перед страной ряд непростых задач. И все эти конкретные проблемы на фоне необходимости постоянного совершенствования методов и даже языка общения с соседями.

Поэтому замена куратора этого важнейшего внешнеполитического блока логически должна привести не только к приходу новых людей в эту щекотливую сферу, но и способствовать привнесению новых подходов, свежих идей. А главное — дать импульс к переосмыслению всего сделанного и достигнутого без привязки к старым связям и отношениям. Потому и важно, кто придет на место Карасина. Вот из Лондона возвращается посол Яковенко...Впрочем, совсем не обязательно, что в опустевший кабинет придет именно кадровый мидовец. Нужен же свежий, незамыленный взгляд на весь комплекс проблем, взгляд человека, не повязанного узами местной бюрократии.

Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко Алекс Макнотон/РИА Новости

Немаловажно и то обстоятельство, что преемнику Карасина придется выстраивать отношения и искать пути тесного сотрудничества с весьма сильными политиками, вовлеченными в сферу СНГ. Тут и вице-премьер Дмитрий Козак, плотно занимающийся вопросами Молдавии и Украины, и помощник президента Владислав Сурков, и замминистра экономического развития Михаил Бабич. Не говоря уже о недавно назначенном министром интеграции в Евразийской экономической комиссии Сергее Глазьеве. Все они — сильные личности. И преемнику Карасина необходимо занять в их непростой среде позицию модератора. Ведь именно на МИД возложена основная задача по развитию отношений со странами СНГ, а главное — по сохранению там российского влияния.