Минобороны Азербайджана сообщило о ранении троих военных после атаки БПЛА Минобороны Азербайджана сообщило о ранении троих военных после атаки дронов ВС Армении

ВС Армении сегодня атаковали азербайджанские позиции на Кельбаджарском направлении, сообщили в Минобороны Азербайджана. По данным ведомства, в результате перестрелки три человека получили ранения. Там добавили, что в настоящее время идут бои в направлении села Зода. Армянские Telegram-каналы в свою очередь сообщают о двух убитых военнослужащих армии Армении, еще один ранен.

Утром 1 сентября подразделения вооруженных сил Армении в направлении Зода Басаркечарского района нанесли зенитно-ракетный удар по позициям азербайджанской армии, расположенным на территории Кельбаджарского района, — указано в сообщении МО Азербайджана.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен выступить с новой инициативой по урегулированию конфликта в Карабахе и потребовать полного соблюдения договоренностей о Лачинском гуманитарном коридоре.

До этого Армения передала Азербайджану новый пакет предложений по мирному договору. По словам армянского премьера Никола Пашиняна, Ереван продолжает придерживаться мирной повестки по вопросу о взаимоотношениях с Баку.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев ранее заявил, что Баку и Ереван заинтересованы в скорейшем заключении мирного договора. При этом он подчеркнул, что обе стороны заинтересованы и в качестве договоренностей, поэтому процесс не форсируется.