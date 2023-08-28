Макрон намерен составить план по Карабаху на встрече с Пашиняном и Алиевым

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Президент Франции Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует встретиться с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщил он в ходе ежегодной конференции послов республики. По словам главы французского государства, в ходе встречи он намерен выступить с новой инициативой по урегулированию конфликта в Карабахе. Точная дата встречи лидеров стран не раскрывалась, однако известно, что она произойдет в течение недели.

На этой неделе я переговорю с премьер-министром Пашиняном и президентом Алиевым. Мы потребуем полного соблюдения договоренностей о Лачинском гуманитарном коридоре, — заявил Макрон на трансляции конференции в социальной сети Twitter (X).

Как сообщалось ранее, Армения передала Азербайджану новый пакет предложений по мирному договору. По словам премьер-министра Никола Пашиняна, Ереван продолжает придерживаться мирной повестки по вопросу о взаимоотношениях с Баку. Какие конкретно предложения входят в новый пакет неизвестно.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев ранее заявил, что Баку и Ереван заинтересованы в скорейшем заключении мирного договора. При этом он подчеркнул, что обе стороны заинтересованы и в качестве договоренностей, поэтому процесс не форсируется.