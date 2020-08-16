В центре Минска появилась тракторы и комбайны

https://static.news.ru/photo/6574545a-df97-11ea-8987-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

К площади Независимости в Минске, где должен состояться митинг в поддержку президента Александра Лукашенко, пригнали сельскохозяйственную технику. Трактора и комбайны выстроились вдоль улицы, куда в предыдущие дни приезжали колонны автозаков и водомётов, когда в том же месте проходили протестные акции оппозиции.

Снимок, озадачивший прессу, опубликовал в Twitter руководитель московского бюро немецкого издания Der Spiegel Кристиан Эш.

К сегодняшней пролукашенсковской демонстрации уже готово большое количество сельхозтехники. Скоро ли возведут картофельные баррикады? — задался вопросом журналист.

Для чего пригнали технику и какова её задача на предстоящей акции, официальных данных нет.

FÃ¼r die pro-lukaschenko-Demo heute wird schon reichlich Kolchosentechnik aufgefahren. Werden bald Kartoffel-Barrikaden errichtet? pic.twitter.com/ChkcWnEYG4 — Christian Esch (@Moskwitsch) August 16, 2020

«Митинг солидарности» сторонников государственного курса провластная общественная организация «Белая Русь» намерена провести в полдень. В социальных сетях за несколько часов до его начала появились видеоролики с колоннами автобусов. Авторы публикаций утверждают, что бюджетников в добровольно-принудительном порядке под угрозой увольнения свозят со всей страны.

При этом уже к 14 часам на площадь Независимости планируют с очередной акцией прийти протестующие. Как писал NEWS.ru, они опасаются, что устроенный там же двумя часами ранее митинг в поддержку Лукашенко может стать поводом для искусственно спровоцированных столкновений.

Волнения в Белоруссии начались вечером 9 августа после того, как были обнародованы предварительные результаты выборов президента, свидетельствовавшие о победе Лукашенко. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными.

Согласно окончательным официальным цифрам, за Лукашенко свои голоса отдали 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.