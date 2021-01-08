Токаев заверил, что против протестующих не примут репрессивных мер

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в отношении тех, кто намерен выйти на акции протеста в связи с парламентскими выборами, не будут приниматься какие-либо репрессивные меры.
По его словам, протестные настроения существуют во всех странах мира. Он подчеркнул, что сотрудники полиции будут действовать в строгом соответствии с законом.
Никаких репрессивных мер в отношении протестных настроений предприниматься не будет. Наши правоохранительные органы будут работать в точном соответствии с нашим законодательством, — заявил президент.
Об этом глава государства сказал после того, как проголосовал на выборах депутата парламента на избирательном участке №58, отвечая на соответствующий вопрос журналистов,
10 января в Казахстане проходят очередные выборы депутатов нижней палаты парламента, а также маслихатов (местных представительных органов). Участие в них принимают пять партий: правящая «Нур Отан» («Свет Отечества»), Народная партия Казахстана, Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» («Село»), Демократическая партия «Ак жол» («Светлый путь»), а также партия «Адал» («Честность»).
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Алма-Ате представители различных движений, считающие проходящие в Казахстане парламентские выборы нелегитимными, вышли на акцию протеста.