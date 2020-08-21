Тихановская уверена, что военные не станут разгонять мирных митингующих

https://static.news.ru/photo/7a5643f2-e518-11ea-92b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Zehl/CTK/Global Look Press

Белорусские военные понимают, что им не стоит выполнять преступный приказ о разгоне мирных демонстрантов, которые выходят на акции протеста. Такое заявление сделала бывший кандидат в президенты страны, главный оппонент на прошедших выборах действующего лидера Александра Лукашенко Светлана Тихановская.

По её словам, такое же понимание есть и у сотрудников белорусской полиции. Тихановская подчеркнула, что выполнение «преступного» приказа о разгоне митингов будет, собственно, преступлением против народа со стороны военных.

Они ведь тоже граждане Белоруссии, не могут белорусы бить белорусов. Я более чем уверена, что большинство и в армии, и в милиции это понимают, — приводит слова экс-кандидата в президенты агентство BNS.

Также Тихановская заметила, что заявление Лукашенко о масштабной военной подготовке является запугиванием людей.

Политик в настоящее время находится в Литве. Тихановская там, по её собственному признанию, чувствует себя в полной безопасности. Она уехала именно в Литву, потому что там пребывают сейчас её дети. Также немаловажным фактором при отъезде было наличие литовской визы.

Масштабные акции протеста в Белоруссии не прекращаются уже вторую неделю. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил Лукашенко. Однако протестующие считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Как ранее писал NEWS.ru, Тихановская выразила мнение, что республика будет поддерживать экономические связи с Россией в случае прихода к власти оппозиции.