Штаб Тихановской: повторно пересчитать бюллетени невозможно, их сожгли

https://static.news.ru/photo/885be91a-df1a-11ea-a3bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/stranadlyazhizni

Штаб Светланы Тихановской выступает против проведения второго тура выборов или пересчёта голосов. Об этом не может быть и речи, заявила пресс-секретарь бывшего кандидата в президенты Белоруссии Анна Красулина.

По её словам, пересчёт физически невозможен.

Мы уже видим свидетельства, фотографии, что в котельных жгут бюллетени. <...> Мы знаем, что бюллетени уничтожены, — пояснила Красулина в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Это свидетельствует и о нецелесообразности второго тура, так как Тихановская «имеет внутреннюю легитимность» в Белоруссии, отметила она.

Пресс-секретарь также выразила надежду на то, что мировое сообщество признает легитимным президентом истинного народного кандидата. По крайней мере, «уже последовали заявления от ряда стран о том, что именно так и должно произойти», уточнила она.

Прежний президент Белоруссии не получил большинства на выборах и должен уйти, резюмировала Красулина.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко свои голоса отдали 80,1% избирателей, а за Тихановскую — 10,1%.

Оппозиция результаты голосования не признала. Тысячи людей вышли протестовать на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. Вынужденно уехавшая в Литву Тихановская анонсировала создание координационного совета по трансферу власти. 15 августа её штаб объявил, что работа во формированию этого органа началась.

Ранее, как писал NEWS.ru, несостоявшийся кандидат Валерий Цепкало, которому Центризбирком отказал в регистрации, заявил, что белорусская оппозиция считает победителем президентских выборов и законным президентом Тихановскую.