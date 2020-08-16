Телеканал «Беларусь-1» в прямом эфире показал выступление Лукашенко

https://static.news.ru/photo/f1cf3d46-e070-11ea-bdb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Телеканал «Беларусь-1», который показывает повторы программ в связи с забастовкой части сотрудников, провёл прямой эфир с выступлением Лукашенко на Минском заводе колёсных тягачей (МЗКТ).

Ведущий заявил, что вещание идёт в прямом эфире. После выступления Лукашенко телеканал показал сюжет о теракте в Сомали.

Ранее сотрудники МЗКТ объявили забастовку. Они требуют проведения честных выборов и отставки действующего главы государства. Директор завода Алексей Римашевский выступил перед сотрудниками и признал проигрыш Лукашенко на выборах.

NEWS.ru писал, что глава государства выступил перед рабочими предприятия. Он ещё раз повторил, что перевыборов в стране не будет. Толпа скандировала «Уходи!».

Масштабные акции протеста в Белоруссии проходят с 9 августа. Часть граждан страны считает, что результаты президентских выборов сфальсифицированы и победу одержала кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.

16 августа соратница Тихановской Мария Колесникова выступила перед протестующими, собравшимися перед домом правительства. Она заявила, что основным требованием оппозиции является отставка президента Александра Лукашенко.