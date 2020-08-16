«Точно сможет его защитить»: Сына Лукашенко сравнили с охранником

https://static.news.ru/photo/0209c642-dfc0-11ea-a637-fa163e074e61_660.jpg Николай Лукашенко Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

На митинге в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске заметили его сына Николая.

Прибывшего на акцию 15-летнего подростка сравнили с охранником, находящимся рядом с президентом. Он также был в пиджаке, белой рубашке и тёмных солнцезащитных очках, передаёт Telegram-канал Baza.

Приехал поддержать отца. Судя по его виду, он точно сможет его защитить, — отметили авторы поста.

Николай Лукашенко родился 31 августа 2004 года. Неизвестно, кто именно является его матерью, неизвестно. По словам отца, она работает врачом. Третий сын президента Белоруссии регулярно появляется вместе с ним на публичных мероприятиях.

Ранее пользователи социальных сетей, в основном девушки, восхитились внешним видом третьего сына главы Белоруссии Александра Лукашенко. Юношу и его отца сфотографировали во время визита в Китай. Сын уже превосходит папу в росте, сменил причёску и подобрал костюм по фигуре.

Николай Лукашенко успел встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, бывшим премьер-министром России Дмитрием Медведевым, бывшим лидером США Бараком Обамой и экс-президентом Украины Виктором Ющенко.

В белорусской столице на площади Независимости 16 августа проходит митинг в поддержку Лукашенко. Это первое мероприятие сторонников главы государства с момента проведения в стране президентских выборов и начала протестных акций оппозиции. У Дома правительства собрались несколько тысяч человек. Людей свозили на мероприятия на автобусах.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа. Тысячи людей вышли на улицы, считая, что итоги выборов главы государства, согласно которым победил вновь Лукашенко, сфальсифицированы. Первоначально демонстрации сопровождались столкновениями с силовиками, в которых пострадали десятки человек. Позднее обстановка стала более спокойной, писал NEWS.ru.