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19 июля 2025 в 19:50

«Стремятся к нулю»: Алиев оценил шансы Армении стать транзитной страной

Алиев заявил, что Армения пять лет ничего не делает по Зангезурскому коридору

Ильхам Алиев Ильхам Алиев Фото: president.az

Шансы Армении стать транзитной страной стремятся к нулю, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках III Международного медиафорума «Цифровые пути: укрепление устойчивости в сфере информации и медиа в эпоху искусственного интеллекта» в Шуше. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, Ереван за последние пять лет не предпринял никаких шагов по строительству своего участка железной дороги, предназначенной для запуска Зангезурского коридора.

На армянской стороне никакие работы за последние пять лет не велись, этот вопрос сознательно снимается с повестки дня. В таком случае шансы для Армении стать когда-либо транзитной страной приближаются к нулю. Если они будут и дальше блокировать процесс, то я думаю, что они окажутся не только в транспортной, но и в определенной степени в политической изоляции, — подчеркнул Алиев.

При этом он сообщил о скором завершении строительства азербайджанского железнодорожного участка, отметив, что он будет готов предположительно уже весной 2026 года. Политик напомнил, что в советский период эта железная дорога входила в состав азербайджанской транспортной сети, связывая Азербайджан через армянскую территорию с Нахичеванской Автономной Республикой и далее с Ираном, обеспечивая выход к Персидскому заливу.

Реализацией Зангезурского коридора мы откроем еще одно направление коридора «Север – Юг». Открываются огромные перспективы для увеличения грузопотока, — добавил Алиев.

По его мнению, Зангезурский коридор должен стать ключевым транспортным направлением. Также президент выразил готовность Азербайджана не только принимать и обрабатывать грузы в Бакинском порту, но и обеспечивать их транзит через Грузию в Турцию с дальнейшим выходом к средиземноморским портам.

Ранее сообщалось, что Ереван получил от Вашингтона предложение по управлению коридором между территориями Армении и Азербайджана. Как заявил армянский премьер Никол Пашинян, предложение было сделано для разблокирования транспортных коммуникаций.

Ильхам Алиев
Азербайджан
Армения
Зангезурский коридор
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