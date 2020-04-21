На фоне очередного витка напряжённости в российско-белорусских отношениях Минск продолжает сближение с западными партнёрами. Обсуждавшееся несколько лет восстановление дипломатических связей между Белоруссией и США на уровне послов обретает конкретные очертания: в Вашингтоне определились с кандидатурой на пост главы американской дипмиссии в РБ. И выбор этот весьма красноречив.

Обострение дипломатических отношений между Вашингтоном и Минском началось в 2008 году, с введением американцами санкций против ряда белорусских компаний и чиновников. Власти РБ в ответ на это отозвали из США своего посла Михаила Хвостова, Государственный департамент ответил зеркально: Белоруссию покинула глава американской дипмиссии Карен Стюарт. Вот уже 12 лет посольства возглавляют временные поверенные в делах, хотя разговоры о полном восстановлении связей идут с 2012 года, а в начале 2020 активизировались с новой силой — после визита главы Госдепартамента Майкла Помпео в Минск.

Джули Фишер usembassy.gov

По данным пресс-службы Белого дома, президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть кандидатуру заместителя помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС Джули Фишер на пост американского посла в Белоруссии. Теперь ей потребуется одобрение профильного комитета сената, однако мало кто сомневается в том, что она его получит. Весь профессиональный бэкграунд Фишер говорит о том, что для белорусского направления вряд ли можно найти специалиста лучше.

Окончившая Университет Северной Каролины дипломат владеет тремя иностранными языками — грузинским, русским и французским, — и имеет опыт работы как в посольствах (в Грузии, России и на Украине), так и в международных организациях (в офисе постпреда США при НАТО). Помимо этого, Фишер возглавляла штаб госсекретаря США по управлению «знаниями, человеческими ресурсами и безопасностью» на американских объектах за рубежом. Сфера профессиональных интересов потенциального посла — политические процессы в восточноевропейских странах и в России.

Ещё в прошлом году, когда Минск и Вашингтон в очередной раз обсуждали возможность возвращения глав дипмиссий, эксперты отмечали: речь идёт о технической процедуре. Однако то, что выбор Трампа пал именно на Фишер, свидетельствует о серьёзной заинтересованности США в Белоруссии. И интерес этот, очевидно, взаимный на фоне постоянных «шпилек» со стороны президента Александра Лукашенко в адрес Москвы. На фоне эпидемии коронавируса к привычным претензиям белорусского лидера по нефтяному и газовому вопросу добавились и откровенные упрёки российскому руководству в недостаточной помощи братской стране по менее масштабным вопросам. Дошло даже до того, что 21 апреля Лукашенко заявил, будто бы Россия отказывается поставлять республике гречневую крупу. Ранее глава МИД РБ Макей весьма скептически высказывался о медицинской помощи от Москвы, а сам президент раскритиковал российские тест-системы на обнаружение COVID-19.

Симптоматично, что Кремль уже далеко не так остро, как это случалось ранее, реагирует на выпады Лукашенко и взятый им в последние месяцы демонстративный курс на Запад (он впервые за многие годы посетил страны ЕС, принял в Минске Помпео и т.д.). Если раньше белорусское руководство могло использовать как козырь свой статус одного из немногих региональных союзников России в регионе, то сейчас, очевидно, на Москву такая риторика уже не действует. Конечно, обе стороны демонстративно сохраняют приверженность идеям Союзного государства и т.д., но, похоже, понимают, что в краткосрочной перспективе компромисс едва ли возможен. В этих условиях, вероятно, США всё-таки решили воспользоваться ситуацией и по крайней мере прощупать почву относительно возможного, даже ограниченного, но всё же включения Белоруссии в свою орбиту.