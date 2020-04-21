Лукашенко рассказал об отказе России поставлять гречку в Белоруссию

https://static.news.ru/photo/32712036-83be-11ea-93db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Бобруйск поручил чиновникам произвести «достойное количество» гречки. По словам политика, эту крупу в республику отказалась поставлять Россия.

В разговоре с губернатором Могилёвской области Леонидом Зайцем Лукашенко обратил внимание на необходимость соблюдения сроков посевной кампании.

Россияне отказались с нами работать, как это было в советские времена, когда мы там больше закупали гречихи: там больше произрастает, чем у нас, — приводит слова белорусского лидера БелТА.

Агентство отмечает, что в ответ на поручение Лукашенко глава региона пообещал посеять всё вовремя, подчеркнув, что существенных проблем с наличием удобрений или топлива у местных предприятий нет.

Президент Белоруссии заявил о попытках «укусить» его из-за подхода к пандемии коронавируса. Он отметил, что COVID-19 стал политикой, писал NEWS.ru.