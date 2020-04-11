МИД Белоруссии не увидел помощи от России с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/427dec94-7c1f-11ea-bdab-fa163e074e61_660.jpg Владимир Макей Фото: mfa.gov.by

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей прокомментировал слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о якобы помощи Москвы Минску в борьбе с коронавирусом. Он заявил, что не понимает, о какой поддержке идёт речь.

По его словам, российские власти неожиданно закрыли границы, поставив белорусских коллег в сложное положение, передаёт Tut.by.

Я до сих пор вспоминаю с содроганием, когда на первоначальном этапе мы получали информацию о том, что наших граждан, у которых были билеты на самолёты по линии российских туроператоров, просто выбрасывали из самолёта, — подчеркнул он.

Ситуацию удалось исправить после настойчивых обращений к российскому руководству.

Или же вот эти 15 заражённых человек приехали из Нижнего Тагила — это тоже помощь России? Ради Бога, мы всех вылечим, — добавил он.

Дипломат отметил, что Россия передала 10 тысяч тест-систем на определение COVID-19, yо это на 2,5 дня работы, так как за сутки в стране сдают 4 тысячи анализов.

Ранее, как писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что в Белоруссии начался новый — более опасный — этап распространения коронавирусной инфекции. Лишь 7 апреля в стране начали вводить первые карантинные ограничения.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался вводить в стране жёсткие ограничительные меры и посоветовал подумать над решением экономических вопросов со словами «А жрать что будем?».