Сотрудники Белтелерадиокомпании заявили о намерении бастовать

https://static.news.ru/photo/98393d2a-df46-11ea-84e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Глава Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев рассказал, что о намерении присоединиться к общереспубликанской забастовке заявил технический персонал Белтелерадиокомпании. По его словам, это не грозит перебоями с вещанием.

Об этом сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что протестующие сотрудники медиахолдинга, который объединяет государственные телеканалы, 15 августа повесили на вход в здание бело-красно-белый флаг белорусской оппозиции. После этого на встречу с коллективом Белтелерадиокомпании приехали пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт и спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова.

Кривошеев отметил, что сотрудники компании готовы бастовать в соответствии с законом.

После состоявшихся в республике 9 августа выборов президента начались массовые протесты людей, не поверивших, что действующий глава государства Александр Лукашенко набрал больше 80% голосов. На улицы вышли тысячи людей, посчитавших итоги голосования сфальсифицированными. Протесты сопровождались жёсткими задержаниями. Позже в Белоруссии началась забастовка, к которой присоединились коллективы крупных предприятий.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Белтелерадиокомпании главной темой разговора коллектива с Эйсмонт и Кочановой стал вопрос освещения протестов после выборов в Белоруссии. После встречи в здание медиахолдинга зашли более 10 сотрудников ОМОНа без защитной амуниции.