Сотрудники Белтелерадиокомпании заявили о намерении бастовать

Глава Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев рассказал, что о намерении присоединиться к общереспубликанской забастовке заявил технический персонал Белтелерадиокомпании. По его словам, это не грозит перебоями с вещанием.
Об этом
Кривошеев отметил, что сотрудники компании готовы бастовать в соответствии с законом.
После состоявшихся в республике 9 августа выборов президента начались массовые протесты людей, не поверивших, что действующий глава государства Александр Лукашенко набрал больше 80% голосов. На улицы вышли тысячи людей, посчитавших итоги голосования сфальсифицированными. Протесты сопровождались жёсткими задержаниями. Позже в Белоруссии началась забастовка, к которой присоединились коллективы крупных предприятий.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Белтелерадиокомпании главной темой разговора коллектива с Эйсмонт и Кочановой стал вопрос освещения протестов после выборов в Белоруссии. После встречи в здание медиахолдинга зашли более 10 сотрудников ОМОНа без защитной амуниции.
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