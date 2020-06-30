Соперники Лукашенко подали заявки на регистрацию кандидатами в президенты

https://static.news.ru/photo/49f087aa-bb73-11ea-8f95-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Все претенденты на пост президента Белоруссии, за исключением действующего главы государства Александра Лукашенко, подали документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидатов.

На пост президента Белоруссии, кроме Лукашенко, претендуют бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико (в настоящее время находится в СИЗО), экс-депутат Анна Канопацкая, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, глава партии БСДГ Сергей Черечень, супруга блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская и экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Последний, по данным ЦИК Белоруссии, не набрал необходимых для регистрации в качестве кандидата в президенты 100 тысяч достоверных подписей, сообщает «Интерфакс-Запад».

Выборы президента Белоруссии намечены на 9 августа. Сбор подписей по выдвижению кандидатов завершился 19 июня. Документы для регистрации кандидатов ЦИК принимает до 4 июля.

Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко прокомментировал задержание блогера Тихановского, который намеревался выдвинуться на выборы главы государства. Он подтвердил, что «дал сигнал» правоохранительным органам. По словам президента, его действия были продиктованы «переживаниями за страну».