Собчак показала многокилометровую очередь на границе с Казахстаном Очевидцы: очереди на границе России и Казахстана достигают 15 км

Фото: shutterstock

Очередь на пропускном пункте Караозек — Котяевка на границе Астраханской области России и Казахстана достигают 15 км, сообщила журналистка Ксения Собчак со ссылкой на очевидцев в своем Telegram-канале, приложив видеозапись. По утверждениям людей, для успешного пересечения границы необходимо простоять в очереди не менее суток.

Вот такое живописное утро выдалось у участников многокилометровой очереди в пункте пропуска Караозек. Люди жалуются, что вынуждены стоять всю ночь, по их словам длина очереди в Казахстан составляет не менее 15 км. Продвижение за несколько часов составляет десятки метров, — написала Собчак.

Всего между Россией и Казахстаном действует 22 открытых пропускных пункта. С Грузией существует же всего один КПП «Верхний Ларс — Казбеги». Там многокилометровые пробки начали образовываться накануне. По данным сервиса «Яндекс.Карты», по состоянию на 09:00 24 сентября очередь из автомобилей растянулась на 14 километров. Ранее уже перешедшие границу граждане рассказывали, что стояли в очереди от 6 до 18 часов. Периодически пропуск транспортных средств приостанавливается для комфортного перемещения местных жителей внутри региона.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что информация об ажиотаже на российских границах и в аэропортах сильно преувеличена. По его словам, к такой информации нужно относиться очень внимательно.