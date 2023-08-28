Сладков развенчал самый смертоносный дрон США: сводка военкоров 28 августа

Фото: U.S. Army/Public domain/wikipedia/commons

Снос памятника Михаилу Лермонтову, крайне опасные дроны армии США, новости о поставках танков Киеву — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают главные события специальной военной операции на Украине. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

«Рыбарь»: «Информация о поставках танков из Швейцарии на Украину по схеме „кольцевого обмена“ подтвердилась»

Вчера NEWS.ru рассказал о публикации Telegram-канала «Рыбарь», где говорилось об оружейных поставках Швейцарии на Украину по схеме «кольцевого обмена» через Грецию. Как отмечают авторы канала, сегодня информация подтвердилась.

«По данным издания Flight, правительство Германии предложило грекам передать ВСУ до 100 своих танков Leopard 1A5 GR. А взамен страна получит 96 машин этого типа, которыми владеет швейцарская компания RUAG. Ранее правительство в Берне отказывалось выдать разрешение на продажу „Леопардов-1“ из-за закрепленного нейтрального статуса. Однако такая сделка местное законодательство де-юре не нарушает: по ней техника пойдет не на Украину, а на восполнение запасов третьей страны, помогающей киевскому режиму», — отмечается в сообщении.

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press Leopard 1A5

«Рыбарь» полагает, что «платить за все, судя по всему, будут немцы, предложившие вдобавок грекам провести капитальный ремонт танков».

«Ну а главными выгодополучателями окажутся швейцарцы: они за деньги продадут вооружение, которое ЕС отдает украинцам даром», — считают авторы сообщения.

Александр Коц удивился, что Ломоносова еще не объявили украинцем

«В Харькове снесут монумент Михаилу Ломоносову в соответствии с украинским законом „Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимики“. А могли бы пойти проторенным путем и объявить Михайло Васильевича украинцем», — иронизирует Александр Коц.

Также военкор обратил внимание на заявление замсекретаря Совбеза РФ Алексея Шевцова о том, что Россия разместила в Белоруссии тактическое ядерное оружие и усилила совместную авиагруппировку в ответ на агрессивное поведение западных соседей.

«Собственно, именно наличие там тактического ядерного оружия — железобетонная гарантия того, что поляки с прибалтами не полезут в Белоруссию силой и не будут очень уж активно „шатать режим“ Александра Лукашенко. При всей своей воинственной риторике они не горят желанием получить парой-тройкой килотонн по своим городам. Даже если дядя Сэм будет настаивать», — пишет Коц.

Александр Сладков разобрал плюсы и минусы самых опасных дронов армии США MQ-1C Grey Eagle

Военкор ВГТРК рассказал подписчикам о «самом смертоносном дроне армии США MQ-1C Grey Eagle».

Фото: U.S. Army/Public domain/wikipedia/commons

«Американский армейский беспилотник выгодно отличается от наших тем, что он крупносерийный. Ротами таких БПЛА уже укомплектованы армейские воздушно-десантные дивизии противника и его армейская авиация. А в ВВС его уже сменил более современный дрон. Кроме того, он интегрирован в системы управления, как на уровне штабов, так и на уровне взаимодействия с вертолетами. Американские вертушки не стреляют НУРС с кабрирования, они пускают управляемые ракеты с малых высот, которые наводят лазером с беспилотника, находящегося на большой высоте за пределами действия ПЗРК», — пишет Сладков.

Военкор отмечает, что, «имея доступ к экономичным двигателям, американцы постоянно работают над увеличением времени пребывания БПЛА в воздухе, сейчас уже приближаются к двум суткам в режиме разведки». По мнению Сладкова, рота таких БПЛА может обеспечивать по несколько вылетов в день.

«Проще говоря, американский штаб имеет круглосуточную непрерывную картинку, корректировку и лазерное целеуказание сразу с нескольких „птиц“. Важно и то, что в каждом вертолёте экипаж из двух офицеров. А во взводе из четырех БПЛА „Грей Игл“ всего один лейтенант. И требования к операторам в целом значительно ниже, чем к пилотам и штурманам в авиации», — продолжает журналист.

При этом Александр Сладков подчеркивает, что американские дроны проектировались «против „партизанской ПВО“ из переносных управляемых ракет и артиллерийских установок типа зушек».

«Ценой длительного пребывания в воздухе и большого потолка стало отсутствие брони и резервирования систем, низкая скорость, большая площадь отражающей поверхности на радарах. Все эти недостатки не были существенными, поскольку противник в локальных войнах обладал в лучшем случае ПЗРК. СВО же убедительно показала, что наличие на поле боя комплексов средней и большой дальности и мощной РЭБ уверенно сводит преимущества крупных дронов на нет. Либо мощная ПВО уничтожает их. Либо сгоняет на малые высоты, где небронированные медленные дроны становятся добычей войсковой ПВО», — отмечает военкор.

«Сложилась интересная ситуация. С одной стороны, сегодня у нас уникальный опыт применения БПЛА в крупной общевойсковой войне. С другой, у американцев 30 лет форы в разработке, поколения дронов, прошедшие полномасштабное производство и эксплуатацию, и доступ к украинскому „полигону“, откуда они также могут получать опыт применения оружия против нас», — заключает журналист.

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