Силовики в Минске задержали британских журналистов

https://static.news.ru/photo/7a10d072-1611-11eb-8996-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Белорусские сотрудники правоохранительных органов задержали работников британского телеканала Sky News, сообщили в Белорусской ассоциации журналистов.

Среди задержанных гражданка Великобритании Даяна Магней и её белорусские коллеги Анастасия Леонова и Вадим Нечаев.

Гражданка Великобритании имеет аккредитацию МИД, — говорится в Telegram ассоциации.

Силовики забрали представителей СМИ на улице Якуба Коласа, в настоящий момент они находятся в Советском РУВД столицы.

Как писал NEWS.ru, силовики Белоруссии задержали 24 октября 2020 года 10 участниц протестов оппозиции. Акции проходили в Минске и ряде других городов государства. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал принять жёсткие меры по пресечению протестных акций на улицах городов страны.

В это воскресенье, 25 октября, истечёт срок ультиматума, который выдвинула Лукашенко экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. После этого срока она обещала забастовки и остановки работы предприятий. Действующий президент, в свою очередь, не исключал применения огнестрельного оружия по отношению к манифестантам.

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 октября, на которых Лукашенко, по официальным данным, набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10%. Участники акций уверены, что результаты выборов были фальсифицированы, и требуют отставки главы государства.