Силовики подавили беспорядки в казахстанском Павлодаре

Полиция дала отпор протестующим при штурме акимата в Павлодаре, говорится в сообщении Telegram-канала «Sputnik Казахстан». Утверждается, что на захват шли около тысячи митингующих, силы правопорядка применяли спецтехнику и светошумовые гранаты.

Водометы использовать не пришлось. Протестующих выдавили с центральной площади, разогнали по окраинам и провели массовые задержания, которые продолжались до позднего вечера и, возможно, ещё идут, — говорится в сообщении.

Корреспонденту Sputnik протестующие сообщили, что большинство из них не из Павлодара, а из сёл Баянаульского района. Район расположен примерно в 200 километрах от Павлодара. Также они утверждают, что они не сами приехали в областной центр, а их привезли. Также корреспондент Sputnik утверждает. что от протестующих шёл сильный запах перегара.

3 января в Казахстане начались акции протеста против резкого повышения цены на газ с 1 января — с 38 до 120 тенге за литр. Протестующие требуют снизить её вдвое. 4 января правительство Казахстана пошло на значительные уступки и снизило цену до 50 тенге. Людям, которые вышли протестовать против повышения цены на газ, пообещали, что их не будут преследовать за участие в несанкционированных демонстрациях.

Митинги распространились с западной, газодобывающей части страны по всей территории. С 4 января протесты продолжились в Актау, Атырау, Алма-Ате, Нур-Султане, Караганде, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде, Чимкенте, Таразе. Начались столкновения с полицией. Наиболее острые стычки начались в Алма-Ате. Токаев порекомендовал жителям Мангистауской области, которые вышли на акции протеста, проявить готовность к диалогу.

В Алма-Ате протестующие, вооружённые карабинами и автоматами, разгромили резиденцию президента Казахстана. В центре города продолжаются беспорядки, протестующие поджигают автомобили, а также спецтехнику, которая была использована силовиками. Ранее протестующие захватили аэропорт Алма-Аты.