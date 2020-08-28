Силовики освободили корреспондента ТАСС

https://static.news.ru/photo/7fcd4154-eacd-11ea-8e30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов освободили корреспондента российского ТАСС Ивана Колыганова из РУВД «Октябрьское» после проверки документов.

Он сам вышел на связь с редакцией и рассказал, что с ним всё в порядке. Журналист возвращается в гостиницу, где его задержали, передаёт ТАСС.

Колыганов 30 августа приехал в столицу Белоруссии для освещения событий в стране, всё время находился в своём номере в гостинице «Минск» и на улицу не выходил. Его задержали в номере отеля.

В Белоруссии с 9 августа — дня президентских выборов — проходят протестные акции. Согласно официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция не признала результаты голосования. Тихановская инициировала создание Координационного совета, задачей которого объявлен диалог с нынешней властью, который должен привести к проведению новых демократических выборов.

Как писал NEWS.ru, очередная акция протеста началась днём 30 августа 2020 года. Участники оппозиционного «Марша мира и независимости» начали выдвигаться в центр Минска. Затем они подошли к Дворцу независимости, где находится резиденция Лукашенко. Силовики выставили оцепление, на место приехали БТР.