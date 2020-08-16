Силовики начали задерживать участников акции протеста в Минске

Сотрудники правоохранительных органов начали задержания людей, которые расходятся от мест проведения акций протеста. Задержания происходят в разных районах Минска.
Об этом журналистам Tut.by
Euroradio
Как писал NEWS.ru, 16 августа в белорусской столице у стелы «Минск — город-герой» началась акция протеста. По разным оценкам, её численность составляет от нескольких десятков тысяч до 300 тысяч человек. При этом люди продолжают прибывать на площадь у монумента. Связи и Интернета на месте проведения акции практически нет.
Массовые протесты начались в Белоруссии 9 августа. На улицы вышли тысячи людей, недовольных итогами голосования. Они считают, что победа Александра Лукашенко сфальсифицирована. В первые дни митинги сопровождались стычками протестующих с силовиками. Пострадали десятки человек, более шести тысяч были задержаны. Известно как минимум о двух погибших. Позднее градус напряжённости снизился и акции стали носить более спокойный характер.
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