Силовики начали задерживать участников акции протеста в Минске

https://static.news.ru/photo/6cd90ca0-dff0-11ea-9a4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sputnik/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов начали задержания людей, которые расходятся от мест проведения акций протеста. Задержания происходят в разных районах Минска.

Об этом журналистам Tut.by рассказали жители города. 15 автозаков, автобусы и другая техника силовиков сейчас направляются в микрорайон Уручье, находящийся на востоке белорусской столицы.

Euroradio подтверждает эту информацию. По информации СМИ, людей задерживают случайным образом как в центре города, так и на окраинах, во дворах домов.

Как писал NEWS.ru, 16 августа в белорусской столице у стелы «Минск — город-герой» началась акция протеста. По разным оценкам, её численность составляет от нескольких десятков тысяч до 300 тысяч человек. При этом люди продолжают прибывать на площадь у монумента. Связи и Интернета на месте проведения акции практически нет.

Массовые протесты начались в Белоруссии 9 августа. На улицы вышли тысячи людей, недовольных итогами голосования. Они считают, что победа Александра Лукашенко сфальсифицирована. В первые дни митинги сопровождались стычками протестующих с силовиками. Пострадали десятки человек, более шести тысяч были задержаны. Известно как минимум о двух погибших. Позднее градус напряжённости снизился и акции стали носить более спокойный характер.