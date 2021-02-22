Силовики Минска обвинили двух мужчин в сбыте фальшивых российских рублей

https://static.news.ru/photo/be3b02ec-75e1-11eb-893a-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Материалы уголовного дела в отношении двух мужчин, обвиняемых в Белоруссии в сбыте фальшивых российских рублей, приобретённых в Москве, направили в суд, передаёт 23 февраля 2021 года пресс-служба прокуратуры Минска. По данным оперативников, один из фигурантов во время дачи показаний заявил, что совместно со вторым участником процесса в сентябре 2020 года купил фейковые купюры в столице РФ, а после возвращения в РБ продал подделки.

В надзорном ведомстве отметили, что правоохранители изъяли шесть таких денежных билетов, «когда граждане, не осведомлённые о преступной деятельности» подозреваемых, пытались обменять их в отделениях различных банков республики, в том числе по месту жительства матери одного из обвиняемых, говорится на сайте надзорного органа. Теперь мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет со штрафом.

Согласно материалам дела, К. и М. до 1 ноября 2020 года из корыстных побуждений приобрели и хранили не менее семи поддельных денежных билетов Национального банка Российской Федерации — каждый номиналом 5000 рублей. Часть указанных купюр они вскоре сбыли лицам, осведомлённым и не осведомленным об их противоправной деятельности, — отметили в прокуратуре Минска.

В 2020 году в России зарегистрировали около 18 тысяч преступлений, связанных с незаконным изготовлением и сбытом поддельных купюр. По данным МВД РФ, чаще всего преступники поделывали банкноты номиналом пять тысяч и одна тысяча рублей. В ведомстве подчеркнули, что наибольшая вероятность столкнуться с фальшивыми деньгами существует на рынках, в небольших магазинах, торговых палатках и других местах торговли, не оборудованных специальными устройствами для проверки подлинности купюр.

Как писал NEWS.ru, ЦБ РФ выявил за третий квартал 2020 года почти на 2% больше поддельных банкнот, чем за аналогичный период 2019-го. Всего же за три квартала число фальшивок возросло почти на 4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Чаще всего подделываются купюры достоинством пять тысяч рублей. Их выявлено более 8,6 тысячи. На втором месте тысячерублёвые банкноты — 1,7 тысячи. Фальшивые купюры в две тысячи рублей попадаются значительно реже, их выявлено около 400 штук.