В МВД рассказали, какие купюры чаще подделывают

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В 2020 году в России было зарегистрировано около 18 тысяч преступлений, связанных с незаконным изготовлением и сбытом поддельных купюр. По данным МВД, чаще всего преступники поделывали банкноты номиналом в 5 тысяч и 1 тысячу рублей.

За 10 месяцев 2020 года зарегистрировано 17 772 преступления, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков. Чаще всего фальшивомонетчики подделывают купюры крупного номинала — 5 тыс. и 1 тыс. рублей, — сообщили ТАСС в МВД.

В ведомстве подчеркнули, что наибольшая вероятность столкнуться с фальшивыми деньгами существует на рынках, в небольших магазинах, торговых палатках и других местах торговли, не оборудованных специальными устройствами для проверки подлинности купюр.

В 2019 году фальшивомонетчики подделывали в основном пятитысячные купюры, отметили в МВД.

Как писал NEWS.ru, ЦБ РФ выявил за третий квартал 2020 года почти на 2% больше поддельных банкнот, чем за аналогичный период 2019-го. Всего же за три квартала число фальшивок возросло почти на 4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Чаще всего подделываются купюры достоинством в пять тысяч рублей. Их выявлено более 8,6 тысячи. На втором месте тысячерублёвые банкноты — 1,7 тысячи. Фальшивые купюры в две тысячи рублей попадаются значительно реже, их выявлено около 400 штук.

Статистика ЦБ не отражает реальной картины, поскольку речь идёт только о подделках, которые фиксируются банками. Однако чаще фальшивые купюры выявляют сотрудники полиции и кассиры магазинов.