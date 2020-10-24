Секретарь Совбеза Армении обсудил с Патрушевым конфликт в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/a5e60440-1799-11eb-8255-fa163e074e61_660.jpg Армен Григорян Фото: seco.am

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

Григорян высоко оценил роль Москвы в вопросе урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Патрушев подчеркнул необходимость дипломатического решения, сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никакого урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе, кроме мирного, не может быть. По его словам, Кремль внимательно отслеживает ситуацию в зоне конфликта.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём, писал NEWS.ru.