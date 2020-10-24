Песков о Карабахе: никакого урегулирования, кроме мирного, быть не может

https://static.news.ru/photo/bf263e00-1773-11eb-8838-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/military_az

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никакого урегулирования ситуации в Карабахе, кроме мирного, не может быть.

По-прежнему считаем, что никакого урегулирования, кроме мирного, у этой проблемы быть не может, — цитирует Пескова РИА Новости.

Он подчеркнул, что в Кремле внимательно отслеживают ситуацию в зоне конфликта.

Гуманитарное перемирие в Нагорном Карабахе начало действовать с 08:00 (07:00 мск) 26 октября после переговоров министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна в Вашингтоне.

NEWS.ru писал, что Баку ожидает «смысла» в переговорах Армении и Азербайджана в Женеве. Об этом заявил глава Азербайджана Ильхам Алиев. Встреча должна пройти 29 октября. На ней стороны согласуют выполнение необходимых мер для мирного урегулирования в Нагорном Карабахе.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.