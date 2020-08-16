Самолёт президента Грузии летал в Минск

https://static.news.ru/photo/20d25a24-dfef-11ea-8ef3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Принадлежащий правительству Грузии бизнес-джет Mitsubishi Challenger 850 летал в Минск. На этом самолёте обычно передвигается президент страны Саломе Зурабишвили.

Лайнер приземлился в белорусской столице примерно в 19:00, сообщает The Bell. Он оставался в минском аэропорту час, а сейчас возвращается в Тбилиси.

Как писал NEWS.ru, 16 августа в белорусской столице у стелы «Минск — город-герой» началась акция протеста. По разным оценкам, её численность составляет от нескольких десятков тысяч до 300 тысяч человек. При этом люди продолжают прибывать на площадь у монумента. Связи и Интернета на месте проведения акции практически нет.

Массовые протесты начались в Белоруссии 9 августа. На улицы вышли тысячи людей, недовольных итогами голосования. Они считают, что победа Александра Лукашенко сфальсифицирована. В первые дни митинги сопровождались стычками протестующих с силовиками. Пострадали десятки человек, более шести тысяч были задержаны. Известно как минимум о двух погибших. Позднее градус напряжённости снизился и акции стали носить более спокойный характер.

Лукашенко во время выступления на митинге в свою поддержку 16 августа, на который людей привезли под угрозой увольнения, заявил, что не позволит «отдать страну», даже если будет мёртвым.