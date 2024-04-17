Президент Грузии заявила, что наложит вето на закон об иноагентах

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на законопроект об иноагентах в случае его принятия в трех чтениях, сообщает BBC. Она отметила, что данная инициатива противоречит стратегии и рекомендациям Европейского союза.

Я наложу вето на этот закон, как это делаю в отношении других законов, которые противоречат стратегии и рекомендациям Европейского союза, — сказала лидер страны.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что за протестами против закона об иноагентах, который пытается принять парламент Грузии, скрывается «хорошо знакомая голливудская рука». По его мнению, дискуссии на эту тему в Тбилиси перешли в сферу «уличных стычек и веселого мордобоя».

До этого в Тбилиси прошла акция против принятия этого закона. Участница пикета по имени Эка объяснила этот протест тем, что закон об иноагентах, из-за которого жители Тбилиси вышли на улицы, является российским, поэтому люди, не желающие иметь ничего общего с Россией, решили выразить свой протест.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что этот законопроект нельзя связывать с влиянием России. По его словам, все страны хотят обезопасить себя от внешнего вмешательства, поэтому подобные инициативы — нормальная практика. Ввели ее США, которые приняли закон о регистрации иностранных агентов (FARA) в 1938 году.