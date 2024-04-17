Песков ответил, связан ли грузинский закон об иноагентах с Россией Песков назвал нормальной практикой обсуждение закона об иноагентах в Грузии

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Дмитрий Песков

Законопроект об иностранных агентах в Грузии нельзя связывать с влиянием России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, все страны хотят обезопасить себя от внешнего вмешательства, поэтому подобные инициативы — нормальная практика. Ввели ее США, которые приняли закон о регистрации иностранных агентов (FARA) в 1938 году, передает ТАСС слова представителя Кремля.

Никак не следовало бы этот законопроект называть российским. Дело в том, что все-таки, наверное, первые начали следить за своей внутриполитической гигиеной Соединенные Штаты Америки, которые придумали вот этот вот FARA. Поэтому никак это не российская, это нормальная сейчас практика огромного количества государств, которые делают все, чтобы обезопасить себя от влияния извне, от иностранного влияния на внутреннюю политику, — заявил Песков.

Все страны принимают меры в той или иной форме, однако каждый подобный закон имеет одну и ту же цель. В случае с Грузией этот внутриполитический процесс пытаются использовать как инструмент для провоцирования антироссийских настроений, добавил он. Вероятнее всего, соответствующие импульсы «идут извне», добавил представитель Кремля.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев также заявил, что за протестами против закона об иноагентах, который пытается принять парламент Грузии, скрывается «хорошо знакомая голливудская рука». По его мнению, дискуссии на эту тему в Тбилиси перешли в сферу «уличных стычек и веселого мордобоя».