Медведев увидел «голливудскую руку» за акциями против закона в Грузии Медведев: за протестами из-за закона об иноагентах в Грузии скрываются США

Фото: Стрингер/NEWS.ru

За протестами против закона об иноагентах, который пытается принять парламент Грузии, скрывается «хорошо знакомая голливудская рука», написал в Telegram-канале заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. По его мнению, дискуссии на эту тему в Тбилиси перешли в сферу «уличных стычек и веселого мордобоя». Он также раскритиковал тех, кто называет подобные акции стихийными протестами.

Дискуссии вокруг закона об иноагентах в Тбилиси перешли в сферу уличных стычек и веселого грузинского мордобоя в парламенте. Тот, кто назовет подобные акции стихийными протестами, пусть первый бросит камень в собственное зеркало. За всеми этими митингами видна опытная и хорошо знакомая голливудская рука, — уверен Медведев.

Он отметил, что в отличие от американской версии российский, грузинский и киргизский законы об иноагентах не запрещают их деятельность. Однако вместе с этим они требуют прозрачности и препятствуют скрытому иностранному вмешательству во внутренние дела государств.

Медведев также предложил изменить закон об иноагентах в России, взяв за основу некоторые нормы из аналогичного закона в США. В качестве примера он привел установление уголовной ответственности. Это помогло бы увеличить число иностранных агентов «до тысяч», считает зампред Совбеза.