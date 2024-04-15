В Грузии объяснили причину протестов против закона об иноагентах Протестующие в Тбилиси назвали закон об иноагентах российским

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Закон об иноагентах, из-за которого жители Тбилиси вышли на митинги, является российским, поэтому люди, не желающие иметь ничего общего с Россией, решили выразить свой протест, заявила участница акции по имени Эка для NEWS.ru. По ее словам, местное население не хочет вернуться в СССР.

Мы не хотим вернуться в СССР и не хотим ничего, что связано с Россией. Потому что в России есть такие же правила. Люди, которые финансируются в Европе, называются агентами в России. Они арестованы, депортированы и так далее, — подчеркнула собеседница издания.

Участники протеста уверены, что смогут защитить свою свободу. Как уточнила Эка, митингующие готовы продолжать бороться до конца.

Ранее в Тбилиси перед парламентом Грузии сотни людей выступили против введения законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». Митингующие держали в руках флаги страны и Евросоюза, а также плакаты с надписями о неприемлемости инициативы. Вокруг здания парламента дежурили усиленные наряды полиции. Правоохранители были вооружены щитами и водометами. Проспект Руставели в Тбилиси полностью перекрыли. Ситуация на митинге, тем не менее, оставалась спокойной. Участники протеста решили с поднятыми руками обойти парламент по кругу.