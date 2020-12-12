Россия потребовала от сторон конфликта в Карабахе соблюдать перемирие

https://static.news.ru/photo/4e8732be-3c9c-11eb-88b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После инцидента со стрельбой в Гадрутском районе Нагорного Карабаха миротворцы довели до сторон конфликта требование о соблюдении режима полного прекращения огня. Об этом сообщил представитель штаба российских миротворческих сил.

В Гадрутском районе была зафиксирована стрельба из автоматического стрелкового оружия. По прямым каналам связи оперативно было доведено требование сторонам о соблюдении режима полного прекращения огня, — цитирует ТАСС представителя миротворцев.

Как писал NEWS.ru, 11 декабря был зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня в Гадрутском районе. В сообщении Минобороны РФ говорится, что российский контингент миротворческих сил продолжает выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. На 23 наблюдательных постах российскими миротворцами ведётся круглосуточный мониторинг обстановки.

12 декабря в Минобороны Азербайджана заявили, что были вынуждены ответить на провокационные действия армянской стороны в Нагорном Карабахе, но в настоящее время режим прекращения огня соблюдается.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию в ответ на провокации армянской стороны. В ночь на 10 ноября Алиев, Путин и Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана остались на занятых местах. Стороны условились обменяться пленными и телами погибших. Соблюдение режима прекращения огня контролируют российские миротворцы.