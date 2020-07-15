МИД: Россия не хочет, чтобы Белоруссия повторила украинский «майдан»

https://static.news.ru/photo/14e0d62a-c74c-11ea-b945-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россия не заинтересована в дестабилизации обстановки в соседней Белоруссии по аналогии с событиями, которые произошли на Украине в 2014 году. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Он заверил, что Москва не желает видеть в Минске подобие «майданов» и «киевских сценариев». Вместе с тем, дал понять он, подобный вариант событий почти наверняка устроил бы «зарубежных игроков».

То, что произошло на Украине, стало такой прививкой для многих государств, в том числе для братской, самой близкой для нас страны — Белоруссии, — высказал мнение Руденко в интервью ТАСС.

Он подчеркнул, что Россия спокойно наблюдает за происходящим в соседней республике. При этом Москва «не вмешивалась и не собирается вмешиваться в избирательные процессы». Замглавы МИД заверил, что у российской стороны «нет никакого интереса влиять на мнение белорусов». Граждане сами должны определить свою судьбу на предстоящих президентских выборах. И их позиция будет признана Кремлём.

Руденко также выразил мнение, что голосование о кандидатуре главы государства в Белоруссии пройдёт в спокойной обстановке. При этом Россия готова направить в состав различных комиссия своих наблюдателей, если соответствующее приглашение поступит, уточнил он.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа 2020 года. Регистрация кандидатов завершилась 14 июля. Центризбирком зарегистрировал пять человек, включая действующего лидера Александра Лукашенко.

Вместе с тем, было отказано в регистрации двум главным соперникам нынешнего президента — бывшему главе администрации Парка высоких технологий Валерию Цепкало и экс-банкиру Виктору Бабарико. Против последнего также возбуждено уголовное дело, силовики считают его организатором преступной схемы.

Помимо Лукашенко на выборы в качестве кандидатов зарегистрированы экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев и Светлана Тихановская, которая идёт на выборы вместо своего арестованного мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского.

Штаб Бабарико обжаловал отказ ЦИК, а Цепкало пообещал поддержку на выборах Тихановской.

В различных городах Белоруссии 14 июля прошли массовые акции протеста. По данным правозащитников, сотрудники правоохранительных органов взяли под стражу около 200 участников акций. На следующий день, как писал NEWS.ru, милиционеры задержали людей, которые пришли в Центризбирком для подачи жалоб на отказ в регистрации оппозиционным кандидатам.