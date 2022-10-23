Российские военнослужащие начали прибывать в Белоруссию Минобороны Белоруссии: российские военнослужащие прибывают в состав совместных войск

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Военнослужащие ВС РФ

Российские военнослужащие прибывают в Белоруссию для вхождения в состав совместной региональной группировки войск, сообщили в Минобороны РБ. На месте представителей ВС РФ встречают традиционными хлебом с солью. Ранее в ведомстве сообщали, что в республику из России для создания совместной группировки войск прибудут до девяти тысяч военнослужащих и несколько сотен единиц бронетехники.

Российские военнослужащие, входящие в состав региональной группировки войск (сил), продолжают прибывать в Республику Беларусь, — гласит сообщение ведомства.

Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин ранее заявил, что развертываемая группировка войск республики и РФ выполняет сугубо оборонительные задачи. По его словам, деятельность военных направлена на адекватное реагирование на действия вблизи границ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск 10 октября. В Госдуме пояснили, что цель данного мероприятия — «снять обеспокоенность» властей и населения Белоруссии.