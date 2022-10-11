В Минобороны Белоруссии назвали задачи совместной с Россией группировки Минобороны Белоруссии: совместная с Россией группировка решает лишь оборонительные задачи

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Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что развертываемая группировка войск республики и РФ выполняет сугубо оборонительные задачи. По его словам, которые приводятся в официальном Telegram-канале министерства, действия группировки направлены на адекватное реагирование на действия вблизи границ.

Задачи региональной группировки войск сугубо оборонительные, — подчеркнул министр.

Он отметил, что региональная группировка войск представляет собой сложный организм, различные варианты развертывания и применения которого отрабатывались на протяжении всего времени функционирования этого оборонного компонента Союзного государства. По его словам, речь может идти об одновременном развертывании всех систем в случае явной угрозы либо о поэтапном развертывании в соответствии с обстановкой. Кроме того, исходя из уровня угроз, может осуществляться перегруппировка для прикрытия отдельных направлений.

Ранее стало известно, что презент Белоруссии Александр Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. В Госдуме пояснили, что цель данного мероприятия — «снять обеспокоенность» властей и населения Белоруссии. Кроме того, данный шаг является «ответом на действия Польши, которая начала разворачивать воинские соединения на границе с Белоруссией». Необходимости участия совместных сил в СВО на Украине нет, подчеркнул глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.