В ГД оценили необходимость участия совместных сил России и Белоруссии в СВО Глава комитета ГД по обороне Картаполов заявил, что нет необходимости участия в СВО совместных сил РФ и Белоруссии

Фото: МО РФ

Необходимости участия совместных сил России и Белоруссии в спецоперации на Украине нет, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, действующая группировка войск справляется со своими задачами, передает РИА Новости.

Что касается участия [объединенных сил] в специальной военной операции — думаю, что в этом необходимости нет. Та группировка, которая выполняет задачи, она вполне способна эти задачи выполнить, — сказал парламентарий.

Он пояснил, что развертывание совместных сил нацелено на то, чтобы «снять обеспокоенность» властей и населения Белоруссии. Кроме того, это является «ответом на действия Польши, которая начала разворачивать воинские соединения на границе с Белоруссией». По словам Картаполова, Россия не могла остаться к этому безучастной.

Депутат добавил, что развертывание российско-белорусской группировки предусмотрено в рамках Союзного государства. Оно ежегодно отрабатывалось на плановых учениях. При этом Картаполов не указал, какова будет численность группировки.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. Он объяснил такой шаг обострением обстановки на западных границах Союзного государства. Лукашенко также добавил, что основу группировки составляют ВС Белоруссии.