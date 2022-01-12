Рогозин заявил, что министру информации Казахстана не рады на Байконуре

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что на Байконуре не ждут нового министра информации и общественного развития Казахстана Аскара Умарова. Ему там будут не рады, отметил руководитель госкорпорации в Теlegram.

На космодроме Байконур мы не будем рады министру Аскару Умарову. Мы его там не ждём, — говорится в его сообщении.

Чиновник нового правительства Казахстана Умаров известен благодаря антироссийским заявлениям, въезд в Россию для него закрыт.

От работы с Умаровым 12 января отказался и глава Россотрудничества Евгений Примаков. Он напомнил некоторые высказывания чиновника. Так, Умаров называл русских в Казахстане «навязанной диаспорой», а Великую Отечественную войну — «чужой войной».

Ранее стало известно, что Аскар Умаров ответил на обвинения в русофобии, которые ему предъявил Евгений Примаков. Чиновник рассказал, что его образ искусственно демонизируется, хотя он всегда вёл плодотворную работу с российскими организациями. По его словам, он хорошо понимает, насколько союзнические отношения с Россией важны для Казахстана.