18+

Рубрики

Медиа

Архив

Страны СНГ

Рогозин заявил, что министру информации Казахстана не рады на Байконуре

Рогозин заявил, что министру информации Казахстана Умарову не рады на Байконуре
23:58, 12 января 2022
Рогозин заявил, что министру информации Казахстана не рады на Байконуре Дмитрий Рогозин Фото: Roscosmos/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что на Байконуре не ждут нового министра информации и общественного развития Казахстана Аскара Умарова. Ему там будут не рады, отметил руководитель госкорпорации в Теlegram.

На космодроме Байконур мы не будем рады министру Аскару Умарову. Мы его там не ждём, — говорится в его сообщении.

Чиновник нового правительства Казахстана Умаров известен благодаря антироссийским заявлениям, въезд в Россию для него закрыт.

От работы с Умаровым 12 января отказался и глава Россотрудничества Евгений Примаков. Он напомнил некоторые высказывания чиновника. Так, Умаров называл русских в Казахстане «навязанной диаспорой», а Великую Отечественную войну — «чужой войной».

Ранее стало известно, что Аскар Умаров ответил на обвинения в русофобии, которые ему предъявил Евгений Примаков. Чиновник рассказал, что его образ искусственно демонизируется, хотя он всегда вёл плодотворную работу с российскими организациями. По его словам, он хорошо понимает, насколько союзнические отношения с Россией важны для Казахстана.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео