18+

Рубрики

Медиа

Архив

Страны СНГ

Новый казахстанский министр отверг обвинения в русофобии

14:49, 12 января 2022
Новый казахстанский министр отверг обвинения в русофобии Аскар Умаров Фото: Аскар Умаров/facebook.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Назначенный на должность министра информации Казахстана Аскар Умаров ответил в своём Facebook на обвинения в русофобии, которые ранее ему предъявил глава Россотрудничества Евгений Примаков. Умаров рассказал, что его образ искусственно демонизируется, хотя он всегда вёл плодотворную работу с российскими организациями.

Касательно публикаций относительно демонизации моего образа. Я не являюсь тем, кем меня пытаются представить. На всех предыдущих должностях старался вести плодотворную работу с российскими и другими партнёрами. Делали совместные хорошие проекты, в том числе к общим датам, как, например, День Победы, написал Умаров.

По словам чиновника, он хорошо понимает, насколько союзнические отношения с Россией важны для Казахстана.

Вызывает уважение и благодарность поддержка Российской Федерацией нашей страны. Ещё раз хочу подтвердить свою приверженность принципам толерантности и дружбы народов, единству народа Казахстана и братских отношений с соседями, — заявил глава Мининформации.

Умаров также рассказал о планах «создать хорошую синергию с российскими и другими медиа, с которыми можно наладить обмен полезным опытом».

Ранее Евгений Примаков заявил, что возглавляемое им ведомство отказывается сотрудничать и поддерживать любые контакты с назначенным министром.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил новый состав правительства государства, большая часть чиновников ранее не занимала данных постов. Сохранить должности смогли только главы МИД, Минобороны и МВД. Как выяснилось, несколько лет назад различные издания писали о том, что ныне назначенный министр информации Аскар Умаров под ником TurkMedia публиковал в соцсетях скандальные посты и комментарии. В частности, русских жителей Казахстана он называл «навязанной диаспорой» и «руснёй», а Великую Отечественную войну — чужой войной.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео