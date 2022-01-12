Новый казахстанский министр отверг обвинения в русофобии
Ксения Голуб
Ксения Голуб
14:49, 12 января 2022
Аскар УмаровФото: Аскар Умаров/facebook.com
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Назначенный на должность министра информации Казахстана Аскар Умаров ответил в своём Facebook на обвинения в русофобии, которые ранее ему предъявил глава Россотрудничества Евгений Примаков. Умаров рассказал, что его образ искусственно демонизируется, хотя он всегда вёл плодотворную работу с российскими организациями.
Касательно публикаций относительно демонизации моего образа. Я не являюсь тем, кем меня пытаются представить. На всех предыдущих должностях старался вести плодотворную работу с российскими и другими партнёрами. Делали совместные хорошие проекты, в том числе к общим датам, как, например, День Победы, —написал Умаров.
По словам чиновника, он хорошо понимает, насколько союзнические отношения с Россией важны для Казахстана.
Вызывает уважение и благодарность поддержка Российской Федерацией нашей страны. Ещё раз хочу подтвердить свою приверженность принципам толерантности и дружбы народов, единству народа Казахстана и братских отношений с соседями, — заявил глава Мининформации.
Умаров также рассказал о планах «создать хорошую синергию с российскими и другими медиа, с которыми можно наладить обмен полезным опытом».
Ранее Евгений Примаков заявил, что возглавляемое им ведомство отказывается сотрудничать и поддерживать любые контакты с назначенным министром.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил новый состав правительства государства, большая часть чиновников ранее не занимала данных постов. Сохранить должности смогли только главы МИД, Минобороны и МВД. Как выяснилось, несколько лет назад различные издания писали о том, что ныне назначенный министр информации Аскар Умаров под ником TurkMedia публиковал в соцсетях скандальные посты и комментарии. В частности, русских жителей Казахстана он называл «навязанной диаспорой» и «руснёй», а Великую Отечественную войну — чужой войной.