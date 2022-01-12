Новый казахстанский министр отверг обвинения в русофобии

Назначенный на должность министра информации Казахстана Аскар Умаров ответил в своём Facebook на обвинения в русофобии, которые ранее ему предъявил глава Россотрудничества Евгений Примаков. Умаров рассказал, что его образ искусственно демонизируется, хотя он всегда вёл плодотворную работу с российскими организациями.

Касательно публикаций относительно демонизации моего образа. Я не являюсь тем, кем меня пытаются представить. На всех предыдущих должностях старался вести плодотворную работу с российскими и другими партнёрами. Делали совместные хорошие проекты, в том числе к общим датам, как, например, День Победы, — написал Умаров.

По словам чиновника, он хорошо понимает, насколько союзнические отношения с Россией важны для Казахстана.

Вызывает уважение и благодарность поддержка Российской Федерацией нашей страны. Ещё раз хочу подтвердить свою приверженность принципам толерантности и дружбы народов, единству народа Казахстана и братских отношений с соседями, — заявил глава Мининформации.

Умаров также рассказал о планах «создать хорошую синергию с российскими и другими медиа, с которыми можно наладить обмен полезным опытом».

Ранее Евгений Примаков заявил , что возглавляемое им ведомство отказывается сотрудничать и поддерживать любые контакты с назначенным министром.