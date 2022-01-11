Президент Казахстана утвердил состав нового кабинета министров

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил новый состав правительства государства, большая часть чиновников ранее не занимала данных постов. Сохранить должности смогли только главы МИД, Минобороны и МВД. Указ о назначении размещён на официальном сайте президента республики.

Должности вице-премьеров в Казахстане достались Ералы Тугжанову, Мухтару Тлеуберди, по совместительству занимающему пост руководителя внешнеполитического ведомства государства, и Бахыту Султанову, министру торговли и интеграции Республики Казахстан. Кресло первого заместителя руководителя кабмина отошло к Роману Скляру.

Болат Акчулаков сменил Магзума Мирзагалиева на должности министра энергетики.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Алихана Смаилова на должность премьер-министра Казахстана после единогласного одобрения его кандидатуры в парламенте Казахстана.

Для многих экспертов эта перестановка стала сюрпризом. Смаилова знают в стране как отдалённого от элит человека, как никогда нужного сейчас стране, он является экономистом и возглавлял ранее комитет по статистике.

Также Токаев в ходе выступления перед парламентом 11 декабря объявил о введении моратория на повышение зарплат министрам, главам регионов и депутатам сроком на пять лет.