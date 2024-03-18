«Рекордный результат»: Додон поздравил Путина с победой на выборах Додон поздравил Путина с убедительной победой на выборах президента

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Игорь Додон

Лидер оппозиционной Партии социалистов Молдавии Игорь Додон поздравил президента РФ Владимира Путина с убедительной победой на выборах. В Telegram-канале он заявил, что рекордные результаты голосования свидетельствуют о твердой поддержке российского лидера народом. Политик также пожелал президенту крепкого здоровья и благополучия.

Поздравляю Владимира Владимировича Путина с убедительной победой на выборах президента Российской Федерации. Полученный рекордный результат — доказательство высокого доверия и твердой поддержки российского лидера народом России, — написал Додон.

Российского президента также поздравил оппозиционный молдавский политик Илан Шор. В Telegram-канале он заверил, что вместе со своей командой сделает «все возможное и невозможное» для установления дружественных отношений между Кишиневом и Москвой.

Владимир Владимирович является несомненным лидером великой державы. Я хочу сказать ему большое спасибо за те важные и добрые дела, которые он делал для нашей страны в тот момент, когда отношения Молдовы и России были дружественными, — добавил Шор.

Ранее лидер Венесуэлы Николас Мадуро поздравил действующего президента РФ Владимира Путина с победой на выборах главы государства в России. В МИД страны выразили благодарность «русскому народу за глубокую приверженность демократии».

Тем временем Министерство иностранных дел Польши заявило, что выборы в России нельзя считать законными, честными и свободными. В свою очередь замглавы комиссии МИД РФ по выборам Геннадий Аскальдович отметил, что вмешательство в процесс избрания президента страны идет со стороны всех недружественных государств.