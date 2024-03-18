Мадуро поздравил Владимира Путина с победой на выборах

Фото: Jesus Vargas/dpa/Global Look Press

Николас Мадуро

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро поздравил действующего президента РФ Владимира Путина с победой на выборах главы государства в России, сообщил МИД Боливарианской Республики. Там выразили благодарность «русскому народу за глубокую приверженность демократии».

Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро от имени венесуэльского народа поздравляет президента Владимира Владимировича Путина и его политическое движение с триумфом на выборах и его переизбранием в качестве президента Российской Федерации на период 2024–2030 гг. Выражаем признание славному русскому народу за глубокую приверженность демократии, которая выразилась в их масштабном участии в выборах, — отметили в ведомстве.

Ранее Мадуро на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым выразил желание приехать в Москву. Уточнив у дипломата сроки проведения выборов президента, венесуэльский лидер отметил, что хотел бы нанести визит в страну сразу после них.

До этого политик заметил, что Россия уверенно побеждает в развязанном США и НАТО конфликте на Украине, а также стала экономически сильнее. Устроенная Западом украинская война «аморальна», подчеркнул Мадуро. Он, по его словам, уверен в том, что Путин «полностью контролирует сложившуюся ситуацию», но Украине просто не дают разрешения начать мирные переговоры.