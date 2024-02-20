Президент Венесуэлы заявил о победе России над Западом на Украине Мадуро: Россия наносит поражение Западу на Украине

Фото: IMAGO/Frederico Brasil/Global Look Press

Николас Мадуро

Россия побеждает в развязанном США и НАТО конфликте на Украине и стала экономически еще сильнее, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью телеканалу Venezolana de Televisión. Он подчеркнул, что развязанная Западом на Украине война «аморальна».

Сегодня Россия побеждает на поле боя, побеждает все западные страны, — сказал он.

Мадуро выразил уверенность в том, что президент России Владимир Путин «полностью контролирует сложившуюся ситуацию». Он напомнил, что Украине просто не дают разрешения начать мирные переговоры.

Также глава латиноамериканского государства заявил, что Венесуэла в ближайшее время войдет в состав БРИКС. По его словам, на смену старому колониальному миру приходит «новый мир с БРИКС».

При этом он назвал глупой вещью отказ Аргентины от вступления в БРИКС. Мадуро предположил, что такое решение властей направлено против самой страны. По его словам, новый президент Аргентины Хавьер Милей вернет страну в XIX век и превратит в «вассала имперского однополярного мира», новую колонию из Южной Америки.

Ранее стало известно о планах Мадуро посетить Россию. Посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров заявлял, что РФ рассчитывает на обсуждение договора о стратегическом партнерстве с Венесуэлой. Он напомнил, что подписать этот документ планировалось еще в 2023 году.