Названы страны-лидеры по попыткам вмешаться в выборы в России МИД России: США и ФРГ лидируют в процессе вмешательства в выборы президента РФ

Вмешательство в выборы президента России идет со стороны всех недружественных стран, заявил посол по особым поручениям, замглавы комиссии МИД РФ по выборам Геннадий Аскальдович. По его словам, которые приводит ТАСС, среди лидеров — США и Германия.

Все недружественные страны. Штаты в первую очередь. От ФРГ очень много [попыток вмешательства]. [Они хотят] очернить нашу избирательную кампанию, поставить под сомнение наш избирательный процесс, — сказал он.

Ранее глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьев заявил, что фейков о выборах президента России стало меньше из-за того, что на Западе понимают бессмысленность их распространения или они просто «выдохлись». По его словам, избирательная кампания 2024 года проходит гораздо спокойнее, чем выборы 2018 года, поскольку за прошедшие шесть лет все позиции, поляризация и кандидаты стали всем понятны.

До этого иностранные наблюдатели из Соединенных Штатов Америки и Южно-Африканской Республики не обнаружили нарушений на выборах президента России в Херсонской области. Так, американский представитель Дэниэль Мартин Ковалик подчеркнул, что регион не выглядит оккупированным, а наблюдатель из ЮАР Пассека Фарумеле пожаловался на лживое изображение России в западных СМИ.