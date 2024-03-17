«Выдохлись или фантазия кончилась»: Соловьев о фейках про выборы в России Глава СЖР Соловьев заявил об уменьшении числа фейков о выборах президента РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Владимир Соловьев

Фейков о выборах президента России стало меньше из-за того, что на Западе понимают бессмысленность их распространения или они просто «выдохлись», заявил в беседе с NEWS.ru глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьев. По его словам, избирательная кампания 2024 года проходит гораздо спокойнее, чем выборы 2018 года, поскольку за прошедшие шесть лет все позиции, поляризация и кандидаты стали всем понятны.

В целом действительно все прошло спокойно. Может быть, это связано с тем, что во многом уже все всё поняли за годы COVID-19, специальной военной операции тем более. Все позиции понятны, поляризация понятна, кандидатуры абсолютно понятны. <...> То ли они (распространители фейков. — NEWS.ru) выдохлись, то ли фантазия кончилась, то ли деньги кончаются. Фейков стало меньше, фейки стали какие-то совсем тупые, — заявил Соловьев.

Он также подчеркнул, что информационная война, которая долгие годы велась против России, может стать темой для научных работ, диссертаций и книг. Как отметил Соловьев, эта история очень интересна не только для журналистов, но и для специалистов по психологии общества и специальной пропаганде.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Москва может вызвать посла Британии Найджела Кейси, если попытки вмешательства в президентские выборы будут продолжаться. Так она ответила на публикацию британского дипломата о том, что РФ не имеет законных оснований для проведения выборов в Крыму и новых регионах. По словам Захаровой, решение о голосовании принимают граждане, а не «британская слегка съехавшая корона».