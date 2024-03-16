«Слегка съехавшая корона»: Захарова пригрозила послу Британии из-за фейков Захарова: МИД намерен вызвать британского посла за фейки о выборах в РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Министерство иностранных дел России может вызвать посла Британии Найджела Кейси, если попытки вмешательства в президентские выборы будут продолжаться, заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале. Таким образом она отреагировала на публикацию британского дипломата о том, что у России нет законных оснований для проведения выборов на территории Крыма и новых регионов. По ее словам, это решают граждане, а не «британская слегка съехавшая корона».

У меня к британскому посольству следующий вопрос: ваш посол давно на Смоленской площади не был? Нам его видеть удовольствия не доставляет, но для профилактики можем и вызвать, если подобное не прекратится, — написала Захарова.

По ее словам, у Лондона случилась истерика, поскольку вопреки «всем западным козням» выборы проходят штатно как в России, так и за рубежом. Захарова отметила, что британский посол испортил виртуальный бюллетень «бессмысленными писульками» и еще раз выставили напоказ «свою неоколониальную фантомно-имперскую сущность».

Что кому принадлежит и кто с кем хочет быть, решают граждане России, а не британская слегка съехавшая корона. Жители Крыма сделали свой выбор в 2014 году на референдуме ровно 10 лет назад, а жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей – в 2022 году, — подчеркнула спикер МИД РФ.

Как считает Захарова, о таком ярком проявлении демократии современная Британия может только мечтать. По ее словам, в британском МИД не могут смириться, что ушли те времена, когда Лондон «нарезал по своей прихоти» границы, «исходя из принципа разделяй и властвуй границы».

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в адрес российского диппредставительства в США начали поступать угрозы на фоне президентских выборов в РФ. По его информации, есть вероятность проведения протестных акций.