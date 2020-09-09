Пётр Толстой осудил подход ПАСЕ к ситуации в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/f3a8490a-f29a-11ea-96bb-fa163e074e61_660.jpg Пётр Толстой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зампред Госдумы РФ, глава российской делегации и вице-спикер Парламентской ассамблеи Совета Европы Пётр Толстой заявил, что структуры ПАСЕ выходят за рамки своих полномочий в вопросах, касающихся Белоруссии.

Как передаёт пресс-служба вице-спикера, Толстой высказался на эту тему по итогам заседания комиссии ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека, в ходе которого было рассмотрено заявление о ситуации с правами человека в Республике Беларусь. Политик отметил, что заявление было принято с нарушением регламента и игнорирует позицию России как члена организации.

Помимо того, что авторы заявления высказывают слова поддержки "храбрым людям, которые борются за свои права и достоинство", они отказываются признавать итоги президентских выборов, не имея никаких доказательств фактов фальсификации. Более того, авторы документа призывают к проведению новых выборов, к привлечению к ответственности виновных в нарушении прав человека, — подчеркнул Толстой.

Глава российской делегации указал, что подобные призывы со стороны структур ПАСЕ — это явный выход за рамки мандата и попытка вмешательства во внутренние дела суверенного государства. Толстой также обратил внимание на то, что авторы заявления апеллируют к Европейской конвенции по правам человека, а Белоруссия не является членом Совета Европы и не присоединялась к конвенции. Таким образом, Минск в контексте международного права не связан никакими обязательствами.

Подобные попытки вмешательства во внутренние дела государства могут привести к весьма трагическим последствиям, мы помним это по событиям на Украине в 2014 году. Стабилизация внутриполитической обстановки возможна лишь за счёт начала конструктивного общенационального диалога, а не внешнего давления и вмешательства, — заключил Толстой.

В Белоруссии в течение нескольких недель проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Протестующие уверены, что результаты сфальсифицированы.

Как передавал NEWS.ru, 9 сентября члену Координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой предъявили обвинение в попытке захвата власти.