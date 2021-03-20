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Пьяный врач, принимавший пациентов, попал на видео

05:54, 21 марта 2021
Фото: Telegram

В Харькове пьяный врач принимал пациентов в больнице неотложной медицинской помощи № 4. Родственники одного из привезённых на скорой мужчин сняли на видео неадекватное поведение медика.

Ролик был опубликован в соцсетях. Известно, что полиция уже составила протокол по факту произошедшего.

Очевидцы сообщили, что инцидент произошёл 19 марта, в пятницу, ближе к вечеру.

Пожилого мужчину направили на МРТ, в отделении его встретила женщина-врач с признаками алкогольного опьянения, сообщил канал «Украина 24».

Пользователей соцсетей возмутило поведение медика. Они отметили, что женщина, которую шатает из стороны в сторону, не сможет оказать должной помощи пациентам.

Я просто представила, что кто-то из моих близких попал бы так... Какая помощь будет от этого врача, — написал комментатор.

Ранее NEWS.ru писал, что дежурный травматолог поликлиники в Омске Евгений Батушенко отказался принимать пациентов с переломами и уволился из-за того, что его «не устраивает работа». Врач признался, что выпил.

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