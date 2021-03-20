Пьяный врач, принимавший пациентов, попал на видео

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Украинский депутат от партии «Слуга народа» Никита Потураев признался, что Киев не может объявить войну России, поскольку не нападал на неё. По его словам, это якобы Москва напала на Украину и она должна была объявить войну, но почему-то этого не сделала.

По международному праву та сторона, которая нападает, объявляет войну. Россия напала на нашу страну и не объявила войну. Это коллизия, — заявил нардеп журналистам. Он напомнил, что в 1941 году...