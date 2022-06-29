Президент РФ Владимир Путин подарил экс-президенту Туркмении, спикеру верхней палаты парламента Гурбангулы Бердымухамедову шахматы, две сабли и скульптуру «Возвращающийся наездник», сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он уточнил, что подарки был сделаны в честь 65-летия Бердымухамедова во время встречи с ним российского президента.
Это шахматы в исполнении златоустовских мастеров, две сабли, <...> скульптура «Возвращающийся наездник» <...>, которую сделал правнук знаменитого петербургского скульптора Лансере, — сказал Песков.
Ранее сообщалось, что в рамках Каспийского саммита российский лидер встретится с главами Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении. Они обменяются мнениями по широкому кругу вопросов, касающихся взаимодействия в Каспийском регионе, включая вопросы экономического сотрудничества и природоохранной деятельности.