Путин подарил сабли экс-президенту Туркменистана по случаю его юбилея Путин подарил сабли, шахматы и скульптуру экс-президенту Туркменистана по случаю юбилея

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Гурбангулы Бердымухамедов

Президент РФ Владимир Путин подарил экс-президенту Туркмении, спикеру верхней палаты парламента Гурбангулы Бердымухамедову шахматы, две сабли и скульптуру «Возвращающийся наездник», сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он уточнил, что подарки был сделаны в честь 65-летия Бердымухамедова во время встречи с ним российского президента.

Это шахматы в исполнении златоустовских мастеров, две сабли, <...> скульптура «Возвращающийся наездник» <...>, которую сделал правнук знаменитого петербургского скульптора Лансере, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что в рамках Каспийского саммита российский лидер встретится с главами Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении. Они обменяются мнениями по широкому кругу вопросов, касающихся взаимодействия в Каспийском регионе, включая вопросы экономического сотрудничества и природоохранной деятельности.