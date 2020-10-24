Протестующих в Минске «расстреляли» из пейнтбольных ружей

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Неизвестные расстреливают участников протестов в Минске краской из пейнтбольных ружей. Как сообщают очевидцы, атаке подверглись как минимум трижды «живые цепи» сторонников оппозиции в районе Грушевки.

Неизвестные скрылись на автомобилях с тонированными стёклами, передаёт Интерфакс. Тем не менее люди продолжают стоять в цепочках.

Как писал NEWS.ru, ОМОН в Минске начал задержания участников протестной акции, которые выступают за проведение в стране общенациональной забастовки.

Масштабные акции протеста в стране проходят с 9 августа. Тогда в стране прошли президентские выборы, на которых в очередной раз победил Александр Лукашенко, набрав 80% голосов. Вышедшие на улицу люди считают, что выборы были сфальсифицированы.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала начать 26 октября забастовки по всей стране. В настоящий момент политик находится в Литве.

Позднее СМИ сообщили, что рабочие остановили работу на предприятиях «Гродно Азот», Минском заводе колёсных тягачей (МЗКТ), Минском тракторном заводе (МТЗ) и Минском электротехническом заводе. Позже эта информация была опровергнута представителями властей Белоруссии.