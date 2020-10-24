В Минске задерживают участников очередной акции протеста

https://static.news.ru/photo/343b8c64-17af-11eb-bab0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

ОМОН начал задержание участников несанкционированной акции протеста в Минске. Её участники выступают за проведение в стране общенациональной забастовки.

По данным портала Tut.by, протестующие собрались на площади Независимости, оттуда они двинулась к Октябрьской площади, но не дошли до неё. Их разогнали силовики, задержав нескольких человек. После этого участники акции протеста пошли вдоль проспекта Независимости. В районе Дворца профсоюзов задержания продолжились.

По данным правозащитного центра «Весна», на 20:00 (совпадает с мск) по всей стране были задержаны 242 человека. Больше всего задержанных в Минске и Гродно, также люди были задержаны в Бресте, Новополоцке и Борисове.

Масштабные акции протеста в стране проходят с 9 августа. Тогда в стране прошли президентские выборы, на которых в очередной раз победил Александр Лукашенко, набрав 80% голосов. Вышедшие на улицу люди считают, что выборы были сфальсифицированы, а победу одержала кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.

Бывший кандидат на пост президента, которая находится в Европе, призвала жителей Белоруссии выйти на масштабную забастовку. Она должна стать итогом ультиматума Тихановской к Лукашенко, срок которого истёк 25 октября.

Как писал NEWS.ru, бывший лидер группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок поддержал объявленную в стране народную забастовку. Он заявил, что не будет выступать на Родине «до полной смены преступного режима». Музыкант отметил, что вместе с участниками коллективов Bruttо, «Ляпис-98», Drezden, «Культура» и The Superbullz считает Лукашенко нелегитимным президентом и выступает за проведение новых свободных выборов, а также освобождения политзаключённых. Михалок назвал сотрудников правоохранительных органов «карателями», которые должны понести наказание по «каждому эпизоду геноцида против собственного народа».