Протестующие в Минске направились к резиденции Лукашенко

https://static.news.ru/photo/1ea8e1dc-f5ca-11ea-a4b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thibault Savary/Keystone Press Agenc/Global Look Press

Тысячи протестующих в Минске направились по проспекту Пушкина в сторону резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Сначала колонна двигалась по улице Кальварийской, но у станции метро Пушкинская протестующие остановились и спустя примерно десять минут двинулись по проспекту Пушкина, передаёт корреспондент РИА Новости. Активисты перекрыли движение транспорта, но несколько пассажирских автобусов смогли проехать.

Проспект Пушкина после пересечения с улицей Тимирязева переходит в Орловскую улицу, на которой находится Дворец Независимости, выполняющий роль резиденции Лукашенко. До площади Государственного флага, находящейся в непосредственной близости от здания, колонне осталось идти примерно два километра.

Очередная акция протеста в Минске началась 13 сентября 2020 года в 14:00 (время совпадает с московским). За некоторое время до этого в центр белорусской столицы стянули БТР и другую спецтехнику, а также подразделения спецназа.

Массовые митинги проходят в Белоруссии с 9 августа. На улицы Минска и других городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Люди уверены, что результаты голосования были сфальсифицированы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что по меньшей мере 10 участников протестной акции задержаны силовиками в районе проспекта Независимости в Минске. Митингующие разбегаются в прилегающие дворы. Колонна демонстрантов под бело-красно-белыми флагами сначала двигалась по проспекту Независимости, после чего свернула на проспект Машерова и направилась к проспекту Победителей.